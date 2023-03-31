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34 минуты назад

В NASA назвали срок полета на МКС корабля Crew Dragon с космонавтом Борисовым

Мир24

Американское космическое ведомство NASA заявило, что пилотируемый корабль Crew Dragon-7 отправится на МКС в августе этого года. На его борту на Международную космическую станцию (МКС) отправится космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, сообщает «Интерфакс».

В NASA назвали срок полета на МКС Crew Dragon с космонавтом Борисовым
Фото:  NASA NASA

«NASA и SpaceX планируют запуск Crew-7, следующей ротационной миссии к Международной космической станции, в середине августа», – говорится в сообщении ведомства.

Также в состав экипажа корабля вошли астронавт NASA Жасмин Могхбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и японский астронавт из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

Ранее в этом месяце Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, вернулся с МКС на Землю. Позже она поделилась своими впечатлениями о жизни и работе на орбите.

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