В NASA назвали срок полета на МКС Crew Dragon с космонавтом Борисовым

Американское космическое ведомство NASA заявило, что пилотируемый корабль Crew Dragon-7 отправится на МКС в августе этого года. На его борту на Международную космическую станцию (МКС) отправится космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов , сообщает «Интерфакс» .

Ранее в этом месяце Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, вернулся с МКС на Землю. Позже она поделилась своими впечатлениями о жизни и работе на орбите.