$76.45+0.1482.39-0.75
9 минут назад

Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Илья Родин

На Землю надвигается сильнейшая за последние десятилетия магнитная буря. Она продлится предположительно с 30 марта по 8 апреля, пишет Telegram-канал «Пул N3».

По данным канала, завтрашнее утро станет для метеозависимых людей своего рода «тестом на выносливость».

Отмечается, что одними из первых заметили последствия бури - красивое северное сияние - пассажиры самолета, летевшего в Норильск.

Илья Калинский пояснил, что вид из иллюминатора лайнера был «просто феерический». Он добавил, что индекс бури составил порядка 7.5 баллов.

Специалисты уточнили, что причиной космического шторма стало огромное пятно на Солнце, размер которого достигает 20 земных диаметров, сообщает «Таймырский телеграф».

По их данным, солнечный ветер из такого пятна двигается со скоростью до 700 км в секунду.

Уточняется, что во время магнитных бурь возможны слабость головные боли, люди также могут ощущать необъяснимую тревогу, впасть в депрессивное состояние.

Наука и техника,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий