На Землю надвигается сильнейшая за последние десятилетия магнитная буря. Она продлится предположительно с 30 марта по 8 апреля, пишет Telegram-канал «Пул N3».

По данным канала, завтрашнее утро станет для метеозависимых людей своего рода «тестом на выносливость».

Отмечается, что одними из первых заметили последствия бури - красивое северное сияние - пассажиры самолета, летевшего в Норильск.

Илья Калинский пояснил, что вид из иллюминатора лайнера был «просто феерический». Он добавил, что индекс бури составил порядка 7.5 баллов.

Специалисты уточнили, что причиной космического шторма стало огромное пятно на Солнце, размер которого достигает 20 земных диаметров, сообщает «Таймырский телеграф».

По их данным, солнечный ветер из такого пятна двигается со скоростью до 700 км в секунду.