Ученые создали карту вулканов на Венере

Заинтересовались сообщениями о недавних извержениях вулканов на Венере? Планетологи Вашингтонского университета Пол Бирн и Ребекка Хан хотят, чтобы вы воспользовались их новой картой 85 000 вулканов на Венере, чтобы помочь определить местонахождение следующего активного потока лавы. Их исследование было опубликовано онлайн перед печатью в Journal of Geophysical Research: Planets.

Фото: AstroNews AstroNews

Бирн и Хан использовали радиолокационные снимки миссии НАСА «Магеллан», чтобы составить каталог вулканов по всей Венере в глобальном масштабе. Полученная ими база данных содержит 85 000 вулканов, около 99% из которых имеют диаметр менее 5 км.

Видео дня

«Со времен миссии НАСА «Магеллан» в 1990-х годах у нас возникло множество серьезных вопросов о геологии Венеры, включая ее вулканические характеристики», – объяснил Бирн. – «Но с недавним открытием активного вулканизма на Венере понимание того, где именно сосредоточены вулканы на планете, сколько их, насколько они велики и т.д., становится еще более важным — особенно с учетом того, что в ближайшие годы у нас будут новые данные по Венере».

«Нам пришла в голову идея составить глобальный каталог, потому что никто раньше не делал этого в таком масштабе», – рассказала Хан, аспирант кафедры наук о земле и планетах Вашингтонского университета, первый автор статьи. – «Это было утомительно, но у меня был опыт использования программного обеспечения ArcGIS, которое я использовала для создания карты. Этот инструмент был недоступен, когда эти данные впервые стали доступны в 90-х годах».

Новое исследование Бирна и Хан включает подробный анализ того, где находятся вулканы, где и как они группируются, и как их пространственное распределение соотносится с геофизическими свойствами планеты. Эта работа дает наиболее полное представление о вулканических свойствах Венеры.

Хотя вулканы расположены почти по всей поверхности Венеры, ученые обнаружили относительно меньше вулканов в диапазоне диаметров 20-100 км, что, по их предположению, может быть свидетельством наличия магмы.

Бирн и Хан также хотели поближе рассмотреть небольшие вулканы на Венере, те, что менее 5 километров в поперечнике.

«Это самые распространенные вулканические объекты на планете: они составляют около 99% моего набора данных», – сказала Хан. – «Мы изучили их распределение, используя различную пространственную статистику, чтобы выяснить, сгруппированы ли вулканы вокруг других структур на Венере, или они сгруппированы в определенных областях».

Кажется, что 85 000 вулканов на Венере – это много, однако Хан считает, что на поверхности планеты скрываются сотни тысяч небольших геологических объектов, обладающих вулканическими свойствами.