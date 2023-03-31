Чувствительность кнопок iPhone 15 Pro можно будет регулировать

Ранее появилась информация о том, что в вышеупомянутых гаджетах от Apple вместо привычных переключателей появятся твердотельные сенсорные кнопки, которые не будут двигаться, но будут реагировать на силу нажатия пальца. Это вызвало вопросы у пользователей, которые привыкли использовать iPhone в чехле или в перчатках в случае холодной погоды. Как оказалось, в iOS 17 появится специальная функция, которая позволит настраивать чувствительность новых кнопок. Это позволит буквально адаптировать смартфон под себя и собственные сценарии использования.