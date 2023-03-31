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Сенсорные кнопки iPhone 15 Pro будут настраиваться для работы в чехлах и перчатках

Владельцы смартфонов iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max, которые должны быть представлены осенью 2023 года, получат возможность индивидуально настраивать чувствительность кнопок устройства. Об этом сообщает портал MacRumors.

Чувствительность кнопок iPhone 15 Pro можно будет регулировать
© Apple

Ранее появилась информация о том, что в вышеупомянутых гаджетах от Apple вместо привычных переключателей появятся твердотельные сенсорные кнопки, которые не будут двигаться, но будут реагировать на силу нажатия пальца. Это вызвало вопросы у пользователей, которые привыкли использовать iPhone в чехле или в перчатках в случае холодной погоды. Как оказалось, в iOS 17 появится специальная функция, которая позволит настраивать чувствительность новых кнопок. Это позволит буквально адаптировать смартфон под себя и собственные сценарии использования.

Как следует из ранее опубликованных утечек, новые кнопки получат только смартфоны iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max, в то время как у базовых моделей сохранятся привычные многим механические переключатели.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что iPhone 15 Pro Max станет первым смартфоном Apple, в котором будет использоваться перископический телефотомодуль для оптического приближения отдаленных объектов при фото- и видеосъемке.

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