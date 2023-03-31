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12 минут назад

Apple iPhone получил поддержку Google Fi 5G

ITZine.ru

Отличные новости для тех, кто использует Google Fi на Apple iPhone. Смартфоны из Купертино наконец-то получили поддержку 5G в сети с самой последней версией программного обеспечения iOS 16.4. До сих пор подписчики Google Fi могли пользоваться только сетью 4G T-Mobile.

iPhone получил поддержку Google Fi 5G
Фото: UnsplashUnsplash

Конечно, вам нужен iPhone 12 или более поздняя версия для подключения к сети 5G, и нужно будет включить переключатель «5G Auto» в разделе «Параметры сотовых данных» в меню «Настройки».

Поддержка новых функций довольно медленная для пользователей iOS в Google Fi, поскольку им только недавно разрешили использовать встроенную функцию VPN и карты eSIM.

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