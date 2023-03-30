Ученые выяснили, что томаты "кричат" при стрессе

Ученые из университета Тель-Авива выяснили, что некоторые растения — помидоры и табак — при стрессе производят ультразвуковые шумы, похожие на звуки лопающейся пузырчатой пленки. Об этом сообщает издание Science News со ссылкой на результаты исследования.

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Ученые установили ультразвуковые микрофоны рядом с живыми растениями, чтобы выяснить, могут ли растения генерировать вибрации, распространяющиеся по воздуху. Выяснилось, что при недостатке влаги помидоры издают около 35 ультразвуковых щелчков в час. Срезанные у стебля растения были менее шумными, а растения табака щелкали еще меньше. Подобного не наблюдалось при достаточном уровне увлажненности и если растения не срезали.

Отмечается, что издаваемые звуки были слишком высокими для людей, однако собаки могли их услышать. При этом у каждого вида растений был узнаваемый «голос».

Исследователи полагают, что полученные данные могут помочь в сельском хозяйстве для мониторинга уровня влаги у растений.