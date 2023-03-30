Долг за стоянку застрявшего в Канаде самолета РФ превысил $300 тысяч

В канадском аэропорту Торонто Пирсон уже больше года находится на долгосрочной стоянке российский самолет. Долг за парковку за это время превысил уже $300 тысяч. Об этом пишет Jalopnik.
Из-за санкций, введенных против РФ, российские авиакомпании столкнулись с серьезными трудностями. В частности, большинство стран Северной Америки и Западной Европы запретили российским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. Полеты запретила и Канада, из-за чего там застрял российский самолет Ан-124.
Лайнер компании «Волга-Днепр» прилетел в Торонто из Китая для доставки наборов для тестирования на COVID-19 в конце февраля 2022 года. Все эти 395 дней он находится на взлетно-посадочной полосе и не может взлететь из-за санкций. В связи с этим взимаются огромные сборы за парковку.
Плата за стоянку 200-тонного самолета составляет 1065,60 канадских долларов в день. В настоящий момент общая сумма долга уже достигла 420 912 канадских долларов ($309 588). Вместе с тем канадские власти отказались конфисковывать самолет, как это было с яхтами олигархов, и оставили его в аэропорту. Лайнер остается собственностью «Волга-Днепр», что означает, что когда компания сможет вернуть самолет, ей придется оплатить огромный долг за парковку.