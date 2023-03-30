Долг за стоянку застрявшего в Канаде самолета РФ превысил $300 тысяч

В канадском аэропорту Торонто Пирсон уже больше года находится на долгосрочной стоянке российский самолет. Долг за парковку за это время превысил уже $300 тысяч. Об этом пишет Jalopnik.

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Из-за санкций, введенных против РФ, российские авиакомпании столкнулись с серьезными трудностями. В частности, большинство стран Северной Америки и Западной Европы запретили российским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. Полеты запретила и Канада, из-за чего там застрял российский самолет Ан-124.

Лайнер компании «Волга-Днепр» прилетел в Торонто из Китая для доставки наборов для тестирования на COVID-19 в конце февраля 2022 года. Все эти 395 дней он находится на взлетно-посадочной полосе и не может взлететь из-за санкций. В связи с этим взимаются огромные сборы за парковку.