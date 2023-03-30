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Google обвинил Microsoft в работе на конкурентов

Компания Google Cloud обвинила Microsoft в антиконкурентных методах облачных вычислений, особенно сделав акцент на готовящихся сделках с европейскими поставщиками облачных услуг, пишет Reuters.

Google обвинил Microsoft в нечестной конкуренции
© globallookpress.com

Вице-президент Google Cloud Амит Завери заявил, что его компания подняла этот вопрос перед антимонопольными органами и призвала антимонопольные регуляторы ЕС изучить ситуацию.

«У Microsoft определенно очень антиконкурентная позиция в облачном сервисе. Она использует свое доминирующее положение в локальном бизнесе, а также в Office 365 и Windows, чтобы связать использование клиентами Azure и остальных облачных сервисов и усложнить клиентам выбор», — сказал Завери в среду.

В ответ Microsoft сослалась на сообщение своего президента Брэда Смита в блоге от мая прошлого года, когда тот заявил, что компания владеет долей рынка чуть более 20% от глобальных доходов от облачных сервисов.

Между двумя американскими технологическими гигантами существует острая конкуренция за многомиллиардный бизнес облачных вычислений, но Google уступает Amazon и Microsoft.

Microsoft предложила изменить свою практику облачных вычислений в рамках сделки с более мелкими конкурентами, которые приостановят свои антимонопольные иски против компании, но такой шаг предотвратит расследование ЕС дела об антиконкурентной политике.

По словам Завери, отдельные сделки, заключенные с несколькими более мелкими европейскими поставщиками облачных услуг, приносят пользу одной только Microsoft: «Она как бы выборочно подкупает тех, кто жалуется, и не делает условия доступными для всех. Так что это определенно несправедливое преимущество для Microsoft».

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