Самыми неприятными туристами являются американцы, китайцы и россияне. Об этом в беседе с тревел-блогером заявила нейросеть GDT.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Блогер поинтересовалась у искусственного интеллекта, туристов из каких стран считают самыми неприятными. Нейросеть с сомнением выдала представителей трех стран.

— Окончательного ответа на этот вопрос нет, поскольку он во многом зависит от индивидуального восприятия. Однако некоторые страны известны тем, что у них особенно беспокойные или неуважительные туристы, такие как Россия, Китай и Соединенные Штаты, — рассказала нейросеть блогеру платформы «Дзен».

В целом нейросеть оценила российских туристов как шумных и несносных. В то же время ИИ признал, что среди них присутствуют вежливые и приятные люди.

Ранее правительство Индии приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

Позднее Вьетнам разрешил россиянам находиться в стране до 45 дней без визы. Вьетнамское правительство также одобрило выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.