$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Нейросеть назвала самых несносных туристов

Вечерняя Москва

Самыми неприятными туристами являются американцы, китайцы и россияне. Об этом в беседе с тревел-блогером заявила нейросеть GDT.

Нейросеть назвала самых несносных туристов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Блогер поинтересовалась у искусственного интеллекта, туристов из каких стран считают самыми неприятными. Нейросеть с сомнением выдала представителей трех стран.

— Окончательного ответа на этот вопрос нет, поскольку он во многом зависит от индивидуального восприятия. Однако некоторые страны известны тем, что у них особенно беспокойные или неуважительные туристы, такие как Россия, Китай и Соединенные Штаты, — рассказала нейросеть блогеру платформы «Дзен».

В целом нейросеть оценила российских туристов как шумных и несносных. В то же время ИИ признал, что среди них присутствуют вежливые и приятные люди.

Ранее правительство Индии приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

Позднее Вьетнам разрешил россиянам находиться в стране до 45 дней без визы. Вьетнамское правительство также одобрило выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.

В 2023 году вступает в силу подписанный между Россией и Ираном договор. Согласно документу, группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий