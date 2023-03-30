Нейросеть назвала самых несносных туристов

Самыми неприятными туристами являются американцы, китайцы и россияне. Об этом в беседе с тревел-блогером заявила нейросеть GDT.
Блогер поинтересовалась у искусственного интеллекта, туристов из каких стран считают самыми неприятными. Нейросеть с сомнением выдала представителей трех стран.
— Окончательного ответа на этот вопрос нет, поскольку он во многом зависит от индивидуального восприятия. Однако некоторые страны известны тем, что у них особенно беспокойные или неуважительные туристы, такие как Россия, Китай и Соединенные Штаты, — рассказала нейросеть блогеру платформы «Дзен».
В целом нейросеть оценила российских туристов как шумных и несносных. В то же время ИИ признал, что среди них присутствуют вежливые и приятные люди.
Ранее правительство Индии приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.
Позднее Вьетнам разрешил россиянам находиться в стране до 45 дней без визы. Вьетнамское правительство также одобрило выдачу электронных виз на срок до трех месяцев.
В 2023 году вступает в силу подписанный между Россией и Ираном договор. Согласно документу, группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.