Российская электроника получит приоритет на госзакупках

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что электроника с российскими процессорами получит преимущество при проведении государственных закупок, передает ТАСС.

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Премьер напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета.

В связи с этим было подписано постановление, которое предоставляет преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд. Мишустин уточнил, что если на конкурс поступит такая заявка, то у российской электроники будет приоритет.