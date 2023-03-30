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57 минут назад

Ученые предсказали увеличение срока жизни человека к 2060 году

Газета.Ru

Ученые Университета Джорджии (США) провели статистическое исследование и обнаружили, что люди могут прожить больше 122 лет. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ученые предсказали увеличение срока жизни человека к 2060 году
Фото: UnsplashUnsplash

122 года – максимальный зарегистрированный возраст, до которого удалось дожить Жанне Кальман, умершей в 1997 году. Ученые считают, что к 2060 году срок жизни человека увеличится до 150 лет. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав информацию о людях в возрасте от 50 до 100 лет в 19 развитых странах мира, в том числе Японии, США, Австралии и других.

«Люди, родившиеся между 1900 и 1950 годами, испытывают беспрецедентную в истории отсрочку смертности. По мере того, как эти группы людей достигнут преклонного возраста в ближайшие десятилетия, показатели долголетия могут значительно увеличиться. Наши результаты подтверждают, что если и существует максимальный предел продолжительности жизни человека, то мы еще не приблизились к нему»,— рассказали ученые.

Наука и техника,Жанна Кальман,
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