Ученые предсказали увеличение срока жизни человека к 2060 году

Ученые Университета Джорджии ( США ) провели статистическое исследование и обнаружили, что люди могут прожить больше 122 лет. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS ONE.

122 года – максимальный зарегистрированный возраст, до которого удалось дожить Жанне Кальман, умершей в 1997 году. Ученые считают, что к 2060 году срок жизни человека увеличится до 150 лет. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав информацию о людях в возрасте от 50 до 100 лет в 19 развитых странах мира, в том числе Японии, США, Австралии и других.