NASA составила план роботизированного исследования Марса

Специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA) выступили с интересной инициативой касательно дальнейшего освоения Марса. Как пишет Центральная Служба Новостей, они предложили организовывать более дешевые миссии на Красную планету стоимостью до 300 млн долларов каждые 2 года.

Данная программа, в случае ее одобрения, может стартовать уже в 2030-ом году. С таким заявлением выступил директор программы исследования Марса NASA Эрик Янсон. Данная инициатива была озвучена в Национальной академии наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов.