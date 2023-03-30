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22 минуты назад

NASA составила план роботизированного исследования Марса

Моя Москва.онлайн

Специалисты американского аэрокосмического агентства (NASA) выступили с интересной инициативой касательно дальнейшего освоения Марса. Как пишет Центральная Служба Новостей, они предложили организовывать более дешевые миссии на Красную планету стоимостью до 300 млн долларов каждые 2 года.

NASA составила план роботизированного исследования Марса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данная программа, в случае ее одобрения, может стартовать уже в 2030-ом году. С таким заявлением выступил директор программы исследования Марса NASA Эрик Янсон. Данная инициатива была озвучена в Национальной академии наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что данное предложение о будущей марсианской программе еще не одобрено и будет рассматриваться научным сообществом. Вместе с тем, Янсон заявил, что на следующем этапе марсианской программы NASA будет заниматься поиском жизни на Марсе и исследованием его геологической истории.

Наука и техника,NASA,РАН,
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