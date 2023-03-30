Ученые обнаружили у сорняка дурнишника антивозрастные свойства

Ученые из Университета Менджи (Южная Корея) установили, что плоды дурнишника обыкновенного обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Результаты исследования будут представлены на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии Discover BMB.

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Обнаруженные свойства помогают стимулировать выработку коллагена в коже, что уменьшает повреждения от воздействия ультрафиолетового излучения и ускоряет заживление ран. Кроме того, коллаген придает коже эластичность и предотвращает появление морщин. Это было подтверждено в лабораторных тестах с использованием выращенных учеными тканей.

«Растение может стать привлекательным ингредиентом для косметических кремов. Вероятно, его эффективность повысится при добавлении других соединений, например гиалуроновой или ретиноевой кислот», – отметили ученые.

Исследователи предупредили, что высокие дозы экстракта могут быть вредными, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как безопасно использовать его в косметических или фармацевтических целях.