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1 час назад

В iPhone 15 впервые с 2007 года откажутся от важного переключателя

Газета.Ru

Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max от Apple впервые получат настраиваемую кнопку, как у умных часов Apple Watch Ultra. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на источники.

В iPhone 15 могут убрать знаменитый переключатель
Фото: Hanstsaiz/TwitterHanstsaiz/Twitter

«Кнопка «Действие» заменит классический переключатель режимов звука, который присутствует в каждой модели iPhone с 2007 года», — рассказал источник.

Отмечается, что новая настраиваемая пользователями кнопка даст быстрый доступ к различным функциям на выбор владельца смартфона.

По данным портала, среди возможностей для «Действия» упоминаются запуск камеры, скриншот или видеозапись экрана, а также фонарик, распознавание музыки рядом со смартфоном и активация режима низкого энергопотребления.

Большинством этих функций можно управлять с помощью постукиваний по задней панели. Эта возможность впервые появилась в мобильной ОС версии iOS 14.

При этом кнопка «Действие» в iPhone 15 Pro получит и качельку регулировки громкости, которая будет выполнена в единой кнопке вместо двух отдельных. Каждую из кнопок сделают сенсорными и твердотельными, то есть они не будут двигаться при нажатии.

Ранее пользователь Twitter под ником ShrimpApplePro опубликовал новый рендер iPhone 15 Pro, на котором отчетливо видны сенсорные кнопки для регулирования громкости.

Наука и техника,Apple,
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