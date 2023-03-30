Ученые установили, кого на самом деле боятся слоны

Международная группа ученых провела исследование и выяснила, перед кем на самом деле испытывают страх слоны, пишет издание Live Science.

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Ранее существовала легенда о том, что гигантские млекопитающие боятся мышей. Впервые об этом писал еще древнеримский автор Плиний Старший. Предполагалось, что грызуны могут забраться слону в хобот, прогрызть подошвы ног или начать вить гнезда в складках его тела. Зоологи выяснили, что на самом деле это не так.

Специалисты решили узнать, кого же в действительности страшатся слоны. Они провели наблюдения и установили, что эти звери избегают мест, где живут муравьи, в частности, деревьев. Кроме того, слоны очень боятся пчел – они могут улавливать запах этих животных на большом расстоянии.

«В дикой природе все, что внезапно пробегает или проносится мимо слона, пугает и раздражает его», – отметил исследователь поведения и интеллекта слонов в Кембриджском университете Джош Плотник.