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23 минуты назад

Стало известно о росте цен на российское программное обеспечение

Газета.Ru

С марта 2022 года отечественные разработчики программного обеспечения (ПО) повысили цены на 30–50%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на потребителей.

Стало известно о росте цен на российское программное обеспечение
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что это связано с уходом западных конкурентов с рынка России, а также с дополнительными инвестициями и расширением штата сотрудников.

«Динамика особенно заметна в системном ПО, офисном и в системах управления предприятиями», — рассказал директор технологической практики «Технологии доверия» (бывший PwC) Юрий Швыдченко.

После начала российской специальной военной операции на Украине многие крупные иностранные разработчики ограничили продажи в России, включая Microsoft, Oracle, Cisco и других.

Источник «Коммерсанта» в российском разработчике софта подтвердил, что в Минцифры просили разработчиков не повышать цены, поскольку IT-отрасли и так предоставлено достаточное количество льгот и преференций. При этом собеседник издания уточнил, что контролем цен в РФ в целом занимаются не в Минцифры, а в ФАС.

Главной причиной увеличения цен на российское ПО стало повышение зарплат программистов для их удержания в стране и обучения, сложности с закупкой оборудования и другие составляющие, заявил директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Ранее сообщалось, что реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли за 2022 год выросла на 22%.

Наука и техника,Николай Комлев,Коммерсант,Oracle,Cisco,Microsoft,
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