Sony представила камеру ZV-E1 с полнокадровым сенсором

Sony выпустила свою новую профессиональную камеру под названием ZV-E1, которую позиционирует как устройство для ведения влогов. ZV-E1 находится на вершине линейки ZV и является первой камерой, оснащенной полнокадровым сенсором.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

ZV-E1 получила 12-мегапиксельный полнокадровый датчик, который используется в таких моделях как A7S III и FX3. Это сенсор очень высокого качества с потрясающими возможностями съёмки в слабоосвещённых помещениях и динамическим диапазоном 15+ ступеней. В камере также установлен процессор обработки BIONZ XR.

Sony ZV-E1 сейчас может снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В будущих обновлениях производитель пообещал увеличить скорость до 120 кадров в секунду.

Камера довольно лёгкая и компактная. У неё есть специальное кольцо зума вокруг затвора, а также элементы управления для простой настройки глубины резкости и фокусировки. Также новинка поддерживает технологию Cinemascope, которая создаёт черные полосы вокруг кадра 16:9 для создания изображения 21:9 без какого-либо редактирования.

Улучшенная автофокусировка от A7R V в режиме реального времени может обнаруживать такие объекты как люди, животные, птицы, насекомые, автомобили/поезда и самолеты.