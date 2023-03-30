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18 минут назад

Sony представила камеру ZV-E1 с полнокадровым сенсором

ITZine.ru

Sony выпустила свою новую профессиональную камеру под названием ZV-E1, которую позиционирует как устройство для ведения влогов. ZV-E1 находится на вершине линейки ZV и является первой камерой, оснащенной полнокадровым сенсором.

Sony представила камеру ZV-E1 с полнокадровым сенсором
Фото: Itzine.ruItzine.ru

ZV-E1 получила 12-мегапиксельный полнокадровый датчик, который используется в таких моделях как A7S III и FX3. Это сенсор очень высокого качества с потрясающими возможностями съёмки в слабоосвещённых помещениях и динамическим диапазоном 15+ ступеней. В камере также установлен процессор обработки BIONZ XR.

Sony ZV-E1 сейчас может снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В будущих обновлениях производитель пообещал увеличить скорость до 120 кадров в секунду.

Камера довольно лёгкая и компактная. У неё есть специальное кольцо зума вокруг затвора, а также элементы управления для простой настройки глубины резкости и фокусировки. Также новинка поддерживает технологию Cinemascope, которая создаёт черные полосы вокруг кадра 16:9 для создания изображения 21:9 без какого-либо редактирования.

Улучшенная автофокусировка от A7R V в режиме реального времени может обнаруживать такие объекты как люди, животные, птицы, насекомые, автомобили/поезда и самолеты.

Sony ZV-E1 с зум-объективом 28-60 мм F4,5-5,6 оценивается в 2499 долларов, а без объектива камера стоит 2199 долларов.

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