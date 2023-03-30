Nokia представила Pure UI — собственный язык дизайна компании

На выставке MWC 2023 компания Nokia объявила о комплексном редизайне своего бренда. Теперь же она представила совершенно новый язык дизайна под названием Pure UI.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С его помощью компания планирует создавать единое визуальное восприятие всех своих цифровых продуктов.

Новый стиль дизайна охватывает обновленную цветовую палитру Nokia Blue, типографику, иллюстрации, значки пользовательского интерфейса, значки приложений, визуализацию данных и многое другое.

NokiaMob

NokiaMob

И хоть Pure UI вряд ли будет применён непосредственно в пользовательском интерфейсе смартфонов Nokia, пользователи могут ожидать, что новый дизайн будет представлен в приложениях Nokia, таких как Nokia WiFi.