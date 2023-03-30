Назван способ вычислить вора домашнего интернета

Нередки случаи, когда Wi-Fi-подключение дома работает медленнее из-за того, что кто-то из соседей ворует трафик интернета с помощью подключения к роутеру. О простом способе обнаружить вора рассказал «Прайм» гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

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«Если есть подозрения в воровстве, то в первую очередь следует провести аудит своих устройств, которые подключены к Wi-Fi, таких как смарт-ТВ, ноутбук, смартфон и так далее. Они могут существенно замедлять скорость вашего интернета», — отметил Кусков.

По его словам, самый простой способ — одновременно отключить все устройства от сети и проверить индикатор на роутере, который указывает на активное использование.

Глава Telecom Daily пояснил, что если индикатор будет продолжать мигать, когда никакие девайсы не подключены к сети, то это явно указывает на воровство Wi-Fi.

«Основным правилом для предотвращения дальнейшей кражи вашего интернета является создание нового серьезного пароля. Лучше поменять его на сложный, который будет состоять из цифр, букв, прописных и строчных символов», — рассказал он.

Также Кусков посоветовал в интерфейсе настроек маршрутизатора установить настройку «Запретить доступ к интернету всем незарегистрированным устройствам», а для всех своих гаджетов создать регистрацию с фиксированным IP.