Разработчик рассказал об эффективности препарата против коронавируса "Мир-19"

Эффективность препарата против коронавирусной инфекции "Мир-19" не зависит от мутаций SARS-CoV-2. Вместе с тем ученые продолжают мониторинг изменчивости вируса, сообщил в четверг ТАСС член-корреспондент РАН, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
Ранее Минздрав России одобрил изменения инструкции по медицинскому применению препарата, теперь он доступен и для амбулаторного применения.
"Мы абсолютно уверены, что эффективность препарата "Мир-19", который нацелен на высоко консервативный участок генома вируса, никаким образом не зависит от мутаций, от изменений вируса. Несмотря на это, мы постоянно мониторируем ситуацию, и до сегодняшнего дня ни один из новых вариантов, которые распространяются успешно с биологической точки зрения, не несет мутации в том регионе [вируса], на который нацелен препарат "Мир-19", - уточнил Хаитов.
Он напомнил, что вирус SARS-CoV-2 постоянно меняется. Чаще всего мутации затрагивают его S-белок. Поэтому эффективность вакцин, направленных на этот белок, падает. Снижается и эффективность лекарственных препаратов на основе моноклональных антител, добавил Хаитов.
"Наш препарат основан на механизме интерференции РНК, и мы изначально нацелили [его] на высоко консервативный участок гена RdRp, который отвечает за репликацию вируса. То есть с биологической точки зрения вирусу невыгодна мутация в этом регионе, потому что [она] будет вызывать негативную селекцию - те вирусы, которые будут иметь изменения в этом регионе, будут отбраковываться сами собой", - пояснил он.