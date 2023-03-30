Разработчик рассказал об эффективности препарата против коронавируса "Мир-19"

"Наш препарат основан на механизме интерференции РНК, и мы изначально нацелили [его] на высоко консервативный участок гена RdRp, который отвечает за репликацию вируса. То есть с биологической точки зрения вирусу невыгодна мутация в этом регионе, потому что [она] будет вызывать негативную селекцию - те вирусы, которые будут иметь изменения в этом регионе, будут отбраковываться сами собой", - пояснил он.