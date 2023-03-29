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44 минуты назад

В Китае создали устойчивые к радиации стволовые клетки

Моя Москва.онлайн

Команда военных ученых-медиков из Китая сообщила о том, что ей удалось вставить ген тихоходки в эмбриональные стволовые клетки человека. Как сообщает Центральная Служба Новостей, это смогло значительно повысить устойчивость данных клеток к радиации.

В Китае создали устойчивые к радиации стволовые клетки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, успех этого беспрецедентного эксперимента способен привести к появлению так называемых «суперсолдат». Они будут способны пережить ядерные осадки.

Следует напомнить, что тихоходка – это 8-миногое живое существо длиной менее одного миллиметра. Его главная особенность заключается в том, что оно способно выносить самые экстремальные условия.

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