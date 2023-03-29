В Китае создали устойчивые к радиации стволовые клетки

Команда военных ученых-медиков из Китая сообщила о том, что ей удалось вставить ген тихоходки в эмбриональные стволовые клетки человека. Как сообщает Центральная Служба Новостей, это смогло значительно повысить устойчивость данных клеток к радиации.
Таким образом, успех этого беспрецедентного эксперимента способен привести к появлению так называемых «суперсолдат». Они будут способны пережить ядерные осадки.
Следует напомнить, что тихоходка – это 8-миногое живое существо длиной менее одного миллиметра. Его главная особенность заключается в том, что оно способно выносить самые экстремальные условия.