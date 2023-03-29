Apple выпустит коврик для беспроводной зарядки нескольких гаджетов одновременно

Apple решила вернуться к разработке зарядного коврика, который должен стать аналогом так и не вышедшего аксессуара для беспроводной зарядки нескольких устройств одновременно.

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В 2017 году на мероприятии iPhone X Apple анонсировала выпуск AirPower — коврика, который должен был стать беспроводной зарядкой для iPhone, смарт-часов Apple Watch и чехла с беспроводными наушниками AirPods. Все гаджеты можно было разместить на коврике одновременно.

Новинка должна была выйти в 2018 году, но этого не случилось. По слухам, AirPower перегревался из-за проблемы в перекрытии зарядных катушек.