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Ученые смогли "пощупать" живую клетку изнутри с помощью алмазных наночастиц

Ученые придумали способ исследовать внутренние процессы клетки с помощью наноалмазов. Об этом сообщает компания Optica.

Ученые «пощупали» живую клетку изнутри с помощью наноалмазов
© Газета.ru

Флуоресцентные наноалмазы считаются перспективными сенсорами для многих задач. Они позволяют дистанционно определять свою температуру состояние магнитного поля среды, за счет азото-замещеннойая вакансии в кристаллической решетке. Спин электрона в этой вакансии зависит от окружающей среды, и его можно измерять дистанционно оптическими методами.

Теперь Фатемех Калантарифард из Технического университета Дании и его коллеги предложили использовать эти частицы в качестве внедренных внутрь клетки сенсоров. Для этого алмазы ввели внутрь клетки лейкемии человека, после чего захватили одну из этих частиц с помощью оптического пинцета — лазера, работающего в ближнем инфракрасном диапазоне. При этом излучение не повреждало клетку и она оставалась живой.

Затем в ходе серии экспериментов выяснилось, что стандартные оптические методы измерения температуры алмазов и магнитного поля вокруг них отлично работают, даже когда они находятся внутри клетки.

Этот метод может быть использован для изучения воздействия окислительного стресса на клетки и может иметь потенциальное применение в лечении нейродегенеративных расстройств и других заболеваний.

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