Ученые обнаружили персидские гены у африканского народа суахили
Народ суахили имеет значительную персидскую предковую компоненту. Об этом сообщает Йоркский университет.
Суахили — это народ группы банту, проживающий в восточной Африке. В большинстве своем его представители относятся к негроидной расе, но местные легенды рассказывают о большом числе белых мигрантов из Азии, а в культуре и кухне суахили множество заимствований у народов Ближнего Востока и Индии. При этом известно, что этот регион активно участвовал в торговле между Индией и Европой в X-XII веках, в связи с чем его должны были посещать множество иностранных купцов.
Теперь анализ древней ДНК, проведенный в Гарвардском университете, показал, что люди африканского и персидского происхождения начали заводить совместных детей примерно на рубеже второго и первого тысячелетий. Потомки этих детей доминировали в городах суахили даже 500 лет спустя, и их останки массово встречаются на кладбищах.
«Купцы из Персии отправлялись на африканское побережье для торговли и оставались там надолго. ДНК из мест захоронений, которые мы изучали, показывает африканское и персидское происхождение жителей. Персидская линия исходила от мужчин, указывая на то, что они формировали отношения с африканскими женщинами», — пишут авторы.
«Устные предания суахили, живущих в Восточной Африке, часто говорят нам об их персидском происхождении, что долгие годы это считалось способом использовать зарубежные торговые связи для политической выгоды. Теперь мы выяснили, что эти устные предания были правильными, показывая, насколько важно серьезно относиться к устным традициям», — прокомментировал работу Джеффри Флейшер, один из авторов.
В дальнейшем ученые надеются выяснить, как именно происходило взаимодействие народов столь разных этнических групп.
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