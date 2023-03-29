Ученые обнаружили персидские гены у африканского народа суахили

«Купцы из Персии отправлялись на африканское побережье для торговли и оставались там надолго. ДНК из мест захоронений, которые мы изучали, показывает африканское и персидское происхождение жителей. Персидская линия исходила от мужчин, указывая на то, что они формировали отношения с африканскими женщинами», — пишут авторы.



«Устные предания суахили, живущих в Восточной Африке, часто говорят нам об их персидском происхождении, что долгие годы это считалось способом использовать зарубежные торговые связи для политической выгоды. Теперь мы выяснили, что эти устные предания были правильными, показывая, насколько важно серьезно относиться к устным традициям», — прокомментировал работу Джеффри Флейшер, один из авторов.