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52 минуты назад

Выявлен первый случай заражения человека грибом — прямо как в The Last of Us

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Журнал Medical Mycology Case Reports рассказал об уникальном случае заражения человека грибом. Сейчас заражённый здоров, но сам случай вызывает интерес.

Выявлен первый случай заражения человека грибом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несколько лет назад к врачам обратился 61-летний житель Индии. Он пожаловался на кашель, хрипы, боли в горле и испытываемую слабость. Врачи сделали рентген грудной клетки, но ничего не выявили, однако позже специалисты обнаружили гнойное воспаление, которое связали с грибковой инфекцией.

Как выяснилось, очагом заражения стал гриб Chondrostereum purpureum (Хондростереум пурпурный). Мужчина смог излечиться противогрибковыми препаратами и вернуться к нормальному образу жизни. В течение нескольких лет врачи наблюдали за больным, но не выявили признаков возвращения болезни.

На фото ниже можно увидеть, как именно выглядит грибок. Наверняка многим эта история и сам вид грибка напомнили инфекцию из The Last of Us.

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ГРИБ

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ГРИБ ИЗ THE LAST OF US

Примечательно, что до этой ситуации подобных случаев никогда не было зафиксировано — он уникальный.

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