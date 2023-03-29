Раскрыто влияние сладостей и фастфуда на человеческий мозг
Ученые Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне вместе с Йельским университетом выяснили влияние жирных и сладких продуктов на человеческий мозг. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
В рамках работы ученые разделили группу добровольцев на две части. Одной они ежедневно давали небольшой пудинг с большим содержанием жира и сахара в дополнение к обычному рациону, а другой — пудинг с тем же количеством калорий, но менее жирный. Эксперимент продолжался на протяжении восьми недель.
По итогам исследования ученые выяснили, что мозг первой группы реагировал значительно сильнее, чем у второй. Таким образом они установили, что жирная еда активировала дофаминергическую систему мозга, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение и меняет восприятие еды.
«Наши измерения мозговой активности показали, что мозг перестраивается через потребление чипсов и других вредных продуктов. Он подсознательно учится отдавать предпочтение именно такой пище. Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара», — объяснил результаты руководитель исследования Марк Титтгемейер.
Также ученые обратили внимание, что за время эксперимента испытуемые не прибавили в весе и их показатели сахара и холестерина в крови не изменились. При этом они считают, что участники исследования продолжат отдавать предпочтение сладким и жирным продуктам и после него даже если до этого они его не любили.