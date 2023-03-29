На Солнце появилась гигантская корональная дыра в 20 раз больше Земли

На поверхности Солнца обнаружена новая корональная дыра, которая в 20 раз превышает размеры Земли, сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.

Вырвавшийся из нее поток плазмы движется со скоростью 2,9 млн километров в час. Солнечный ветер достигнет нашей планеты 31 марта или 1 апреля. Он спровоцирует магнитную бурю. При этом, согласно прогнозам, большая часть плазменного потока минует Землю и буря не будет сильной.