Черепахи и крокодилы с уникальными чертами вымирают в первую очередь

Оказалось, что наибольший риск вымирания грозит тем видам, которые выработали уникальные жизненные стратегии. Эти животные обычно выполняют весьма специфические роли в своих экосистемах, которые вряд ли будут взяты на себя другими видами, если они исчезнут.

«Ключевой вывод заключается в том, что угрозы не затрагивают все виды в равной степени; они, как правило, связаны с определенными стратегиями жизни. Например, истребление человеком черепах и крокодилов в основном затрагивает самые долгоживущие виды с наибольшим размером кладок, как у морских черепах», — утверждают ученые.

Если все виды черепах и крокодилов, которые оцениваются как «находящиеся под угрозой исчезновения», вымрут, 13% уникальных жизненных стратегий будут утрачены. Авторы упоминают, что виды с «медленным» жизненным циклом (характеризующиеся поздней зрелостью и малым количеством потомства) особенно уязвимы для угроз со стороны инвазивных видов и болезней. На Суматре серьезной угрозой для гавиалового крокодила (Tomistoma schlegelii) является поедание их яиц интродуцированной дикой свиньей. Долгоживущих азиатских гигантских черепах (Manouria emys), как правило, убивают и разделывают местные жители ради получения мяса, причем это происходит всякий раз, когда охотники-собиратели встречают их. Для сравнения, у человечества почти нет возможности уничтожить крыс или кроликов, поскольку они эволюционно адаптированы не для долгой жизни, а для ускоренного размножения.