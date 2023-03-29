Черепахи и крокодилы с уникальными чертами вымирают в первую очередь

Крокодилы и черепахи с наиболее необычными чертами подвергаются наибольшему риску вымирания. Об этом сообщает Оксфордский университет.
Черепахи и крокодилы являются двумя наиболее уязвимыми группами животных в мире, причем примерно половина видов этих групп находится под угрозой. Роб Сальгуэро-Гомес и его коллеги решили выяснить, какие именно виды этих животных подвержены наибольшему риску.
Оказалось, что наибольший риск вымирания грозит тем видам, которые выработали уникальные жизненные стратегии. Эти животные обычно выполняют весьма специфические роли в своих экосистемах, которые вряд ли будут взяты на себя другими видами, если они исчезнут.
«Ключевой вывод заключается в том, что угрозы не затрагивают все виды в равной степени; они, как правило, связаны с определенными стратегиями жизни. Например, истребление человеком черепах и крокодилов в основном затрагивает самые долгоживущие виды с наибольшим размером кладок, как у морских черепах», — утверждают ученые.
Если все виды черепах и крокодилов, которые оцениваются как «находящиеся под угрозой исчезновения», вымрут, 13% уникальных жизненных стратегий будут утрачены. Авторы упоминают, что виды с «медленным» жизненным циклом (характеризующиеся поздней зрелостью и малым количеством потомства) особенно уязвимы для угроз со стороны инвазивных видов и болезней. На Суматре серьезной угрозой для гавиалового крокодила (Tomistoma schlegelii) является поедание их яиц интродуцированной дикой свиньей. Долгоживущих азиатских гигантских черепах (Manouria emys), как правило, убивают и разделывают местные жители ради получения мяса, причем это происходит всякий раз, когда охотники-собиратели встречают их. Для сравнения, у человечества почти нет возможности уничтожить крыс или кроликов, поскольку они эволюционно адаптированы не для долгой жизни, а для ускоренного размножения.
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