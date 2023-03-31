Определен источник мощного звездного ветра в галактике NGC 253

Астрономы с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra определили источник мощных звездных ветров в галактике NGC 253, расположенной в 11,4 миллионах световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

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Ученые проанализировали результаты глубоких наблюдений космического аппарата, проведенных в течение четырех дней для изучения свойств ветра. Оказалось, что такие параметры, как плотность и температура газа, достигают самых высоких значений в областях, удаленных менее чем на 800 световых лет от центра галактики, а затем уменьшаются по мере удаления.

Эти результаты противоречат ранней модели, согласно которой ветры от так называемых галактик со вспышками звездообразования, таких как NGC 253, должны иметь сферическую форму. Вместо этого недавняя теоретическая работа предсказывает, что более сильный ветер должен формироваться кольцом звездных сверхскоплений, расположенных вблизи центра NGC 253. Звездные сверхскопления содержат большое количество молодых массивных звезд.