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47 минут назад

В России начали продавать созданные нейросетью iPhone за 400 тысяч рублей

Газета.Ru

Российская компания Caviar, специализирующаяся на создании кастомных смартфонов и аксессуаров для техники из дорогостоящих материалов, представила новую коллекцию iPhone 14 Pro, дизайн которых придумали нейросети.

В России начали продавать созданные нейросетью iPhone за 400 тысяч рублей
Фото: CaviarCaviar

Коллекция под названием AI Design создавалась при помощи ChatGPT, который придумал концепты, и MidJourney, нарисовавший эти задумки. В результате компания представила три дизайна, среди которых Emir, Magnum и Skyline. Дизайн iPhone 14 Pro Emir вдохновлен самой большой яхтой в мире, принадлежавшей второму президенту ОАЭ.

Корпус этой модели изготовлен из авиационного титана с черным и золотым PVD-покрытием. Стоимость смартфона начинается от 419 тыс. руб. В основе дизайна iPhone 14 Pro Magnum лежат люксовые автомобили Rolls-Royce Phantom и Cullinan. В этом случае корпус смартфона выполнен из титана и покрыт черным PVD-покрытием.

На задней панели устройства расположены стальные вставки, отсылающие к решетке Rolls-Royce, и стальной логотип Caviar. Такой вариант обойдется минимум в 409 тыс. руб. Модель iPhone 14 Pro Skyline создана по образу работ архитектора Захи Хадид, прославившейся благодаря параметрическому дизайну зданий.

Корпус этой версии выполнен из черного и полированного титана, а рамки и овальные вырезы смартфона покрыты 24-каратным золотом. Цена такого устройства начинается от 429 тыс. руб.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Apple приобрела стартап, связанный с искусственным интеллектом.

Наука и техника,Apple,
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