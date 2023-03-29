ChatGPT и другие чат-боты сделали ИИ широко доступны для массовой аудитории. Нейросети могут отвечать практически на любые вопросы и помогать во множестве задач, но для максимальной эффективности работы важно понимать, как именно лучше общаться с ботом. Портал Wired поделился советами о том, как правильно задавать вопросы ChatGPT.

Фото: OpenAI OpenAI

Получайте ответы в виде таблицы

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ChatGPT может отвечать на запросы таблицами, если вы заранее попросите об этом. Подобная форма ответов особенно полезна, если вы собираете информацию или творческие идеи. Например, вы можете составить таблицу идей для ужина и необходимых ингредиентов, систематизировать бэклог видеоигр, или просто взглянуть, как произносятся названия дней недели на разных языках. При помощи поясняющих запросов вы можете попросить ChatGPT изменить внешний вид таблицы или конвертировать данные в формат, который распознают другие программы (такие как Microsoft Excel).

Стилизуйте ответы под стиль любимых писателей

Если аккуратно навести ChatGPT на нужную мысль, то он легко откажется от своего сухого, беспристрастного тона в пользу чего-нибудь более яркого — например, стиля известных писателей. Чат-бот способен подражать обжигающей простоте Эрнеста Хемингуэя, лирической ритмике Шекспировских пьес и плотности романов Дикенса. Конечно, итоговый результат и близко не подбирается к гению оригинальных текстов, но это неплохой способ чуть разнообразить работу с ChatGPT.

Задайте ограничения на ответы

ChatGPT серьезно впечатляет своей находчивостью, если поставить ему определенные ограничения. Например, потребовать ответы, не превышающие того или иного количества слов или абзацев. Он спокойно сжимает информацию из четырех параграфов в один и отвечает на вопросы словами, состоящими менее чем из семи букв. Если ChatGPT некорректно отреагирует на ваш запрос, поправьте его и попытайтесь еще раз.

Подумайте о своей аудитории

Еще один способ настройки ответов ChatGPT — это запрос под конкретную аудиторию. Если вы скажете боту, на кого рассчитан текст, который он генерирует, то алгоритмы подстроятся под специфические требования. Например, вы можете объяснить ChatGPT, что собираетесь выступать перед школьниками или полным залом предпринимателей — и он выберет подходящий тон.

Генерируйте запросы для других ИИ

ChatGPT — весьма способный генератор запросов для прочих нейросетей. Если вы попросите его сгенерировать творческий запрос для DALL-E или Midjourney, то получите в ответ текст, который можно просто скопировать в диалоговое окно другого чат-бота. Можно даже спросить его, как лучше задавать вопросы самому ChatGPT, но чем точнее вы сформулируете требования — тем лучше. Вы можете попросить бота расширить или детализировать ваши предложения, отточить ответы и добавить побольше информации.

Получайте ответы в виде ASCII-арта

ChatGPT пока выстроен вокруг текстовых данных, но вы можете получить от него картинки, попросив сгенерировать ASCII-изображения, состоящие из различных символов. Как обычно, в этом случае актуальны те же правила: чем точнее вы опишите желаемое изображение, тем более точным получится ответ. Ну и помните о том, что от ASCII не стоит ждать невероятного качества картинки.

Копируйте и вставляйте текст из других источников

В ChatGPT совсем не обязательно печатать весь текст лично. Копирование — ваш лучший друг, и чат-бот отлично работает с разными источниками. Максимальный объем текста ограничен 4 000 знаков, однако никто не мешает вам разбить материал на несколько фрагментов и обработать их по очереди. Пожалуй, самая полезная область применения здесь — это краткое изложение и объяснение текстов, которые вам непонятны. Например, научных работ или финансовых анализов.

Предоставляйте образцы информации

ChatGPT начнет отвечать более точно, если вы заранее предоставите ему образцы для обучения, и уже потом зададите вопрос. Скажем, вы можете выдать боту список книжных синопсисов с жанрами и попросить его присвоить корректный жанр новому фрагменту текста. Или рассказать, чем вы любите заниматься, чтобы чат-бот предложил какой-нибудь новый вариант хобби. Магической комбинации слов не существует: просто постарайтесь изъясняться простым, четким языком — рано или поздно ChatGPT поймет, чего вы хотите.

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