Американская Lockheed Martin займется созданием лунной инфраструктуры

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заявила о создании дочерней компании Crescent Space Services, которая будет разрабатывать лунную инфраструктуру, в том числе системы связи и навигации, а в перспективе и питание. Об этом пишет TechCrunch.

Фото: NASA NASA

Перед Crescent Space Services на первом этапе стоит задача по разработке и управлению системой связи и навигации на окололунной орбите Parsec. В то время как Lockheed будет проектировать и строить космический корабль. Гендиректором Crescent Space Services назначен Джо Лэндон (Joe Landon), занимавший ранее пост вице-президента по разработке передовых программ в Lockheed Martin Space.

«Lockheed Martin традиционно является разработчиком технологий и производителем действительно отличных систем. Но то, в чем мы нуждались и чего действительно требует рынок, — это сервис», - пояснил Джо Лэндон.

Он подчеркнул, что причиной создания отдельной компании для разработки инфраструктурных проектов стал растущий спрос со стороны клиентов, в том числе и NASA, которые стали переходить «от покупки объектов, таких как космические корабли, к покупке возможностей».

Ожидается, что первый спутник будет запущен в 2025 году перед третьей миссией NASA «Артемида», которая должна высадить людей на Луну.

Ранее стало известно, что частный посадочный модуль Hakuto-R японской компании ispace был успешно выведен на орбиту Луны. В том случае, если компании удастся посадить модуль на поверхность спутника Земли, это станет важной вехой. Так как до этого сажать модули могли только госведомства СССР, США и Китая.