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28 минут назад

Нейросеть показала весёлую вечеринку в Хогвартсе из «Гарри Поттера»

Чемпионат.com

Пользователь Reddit под ником BlixtArt использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы в Хогвартсе выглядела самая весёлая и шумная вечеринка. Такое нам бы точно не показали в фильмах, пошутил BlixtArt.

Нейросеть показала вечеринку в Хогвартсе из «Гарри Поттера»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Можно увидеть, как именно нейросеть представила персонажей из вселенной «Гарри Поттера». Сам Гарри, например, переоделся в более свободную одежду и налил кружку сливочного пива, а профессор Северус Снегг пустился в пляс.

Видео доступно на YouTube-канале BlixtArt. Права на видео принадлежат BlixtArt.

Автор изображений собрал все свои работы и объединил их в одном ролике. Там можно увидеть Драко Малфоя, профессора Дамблдора, Рона Уизли и других. В видео также можно услышать знакомую, но изменённую мелодию из «Гарри Поттера».

Наука и техника,Гарри Поттер,
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