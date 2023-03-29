Нейросеть показала вечеринку в Хогвартсе из «Гарри Поттера»

Пользователь Reddit под ником BlixtArt использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы в Хогвартсе выглядела самая весёлая и шумная вечеринка. Такое нам бы точно не показали в фильмах, пошутил BlixtArt.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Можно увидеть, как именно нейросеть представила персонажей из вселенной «Гарри Поттера». Сам Гарри, например, переоделся в более свободную одежду и налил кружку сливочного пива, а профессор Северус Снегг пустился в пляс.

Видео доступно на YouTube-канале BlixtArt. Права на видео принадлежат BlixtArt.