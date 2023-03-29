Новый вирус-троян крадет деньги владельцев Android-смартфонов

Троян Nexus начал активно красть деньги из банковских приложений владельцев смартфонов на мобильной ОС Android, мимикрируя под полезное приложение. Об этом TechRadar рассказали специалисты компании Cleafy, специализирующейся на кибербезопасности.

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Исследователи, используя образцы данных с подпольных форумов, выяснили, что вредоносную программу усовершенствовали таким образом, что теперь она способна к автономной работе. Ее активность связана с возможностью приобрести готовое решение за $3 тыс. (231 тыс. руб. по текущему курсу).

«Nexus попадает в Android-устройство, замаскировавшись под законное приложение в сторонних магазинах Android-приложений, не в Google Play. После заражения устройства жертвы становятся частью ботнета, контролируемого хакером», — рассказал один из специалистов Cleafy.

Отмечается, что Nexus — мощное вредоносное ПО, способное украсть коды двухфакторной аутентификации из смс-сообщений и информацию из приложения Google Authenticator.

Таким образом трояна используют для кражи данных в банковских приложениях и последующего входа в них и кражи денежных средств жертв.

«Интерфейс Nexus поддерживает удаленное внедрение около 450 реалистично выглядящих страниц входа в банковское приложение для кражи учетных данных», — добавили в Cleafy.