Стали известны планы Microsoft на Windows 12

Microsoft продолжает работу над проектом CorePC, которая может стать Windows 12. Как сообщает Windows Central, в разработке операционной системы создатели полагаются на использование искусственного интеллекта.
CorePC во многих отношениях представляет собой возрождение упраздненной Core OS и расширение идей, которые лежат в основе отмененной Windows 10X. Согласно заявлениям источников, Microsoft занимается разработкой модульной и масштабируемой операционной системы, которая будет работать сразу на ряде различных устройств.
В новом проекте операционная система разделена на компоненты и настраивать ее работу можно в зависимости от потребностей. Например, не всем пользователям нужна полная поддержка устаревших приложений — новая операционная система позволит устанавливать различные уровни совместимости с ними. Эта система сейчас носит кодовое название Neon.
Модульный подход позволит быстрее обновлять систему. Кроме того, создание разделов с пометкой «только для чтения», недоступных для пользователя и сторонних программ, повысит безопасность на устройствах.
Также отмечается, что варианты новой Windows для различных платформ помогут Microsoft составить конкуренцию ChromeOS, которая при меньших размерах эффективнее традиционных сборок Windows.
Сейчас известно, что следующая версия клиента Windows под кодовым названием Hudson Valley должна быть выпущена в 2024 году. Предположительно Microsoft стремится к тому же времени подготовить и CorePC, включая версию, оптимизированную для устройств на Apple Silicon.