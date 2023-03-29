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1 час назад

Стали известны планы Microsoft на Windows 12

Никита Бородкин

Microsoft продолжает работу над проектом CorePC, которая может стать Windows 12. Как сообщает Windows Central, в разработке операционной системы создатели полагаются на использование искусственного интеллекта.

Стали известны планы Microsoft на Windows 12
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

CorePC во многих отношениях представляет собой возрождение упраздненной Core OS и расширение идей, которые лежат в основе отмененной Windows 10X. Согласно заявлениям источников, Microsoft занимается разработкой модульной и масштабируемой операционной системы, которая будет работать сразу на ряде различных устройств.

В новом проекте операционная система разделена на компоненты и настраивать ее работу можно в зависимости от потребностей. Например, не всем пользователям нужна полная поддержка устаревших приложений — новая операционная система позволит устанавливать различные уровни совместимости с ними. Эта система сейчас носит кодовое название Neon.

Модульный подход позволит быстрее обновлять систему. Кроме того, создание разделов с пометкой «только для чтения», недоступных для пользователя и сторонних программ, повысит безопасность на устройствах.

Также отмечается, что варианты новой Windows для различных платформ помогут Microsoft составить конкуренцию ChromeOS, которая при меньших размерах эффективнее традиционных сборок Windows.

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Сейчас известно, что следующая версия клиента Windows под кодовым названием Hudson Valley должна быть выпущена в 2024 году. Предположительно Microsoft стремится к тому же времени подготовить и CorePC, включая версию, оптимизированную для устройств на Apple Silicon.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
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