Стали известны планы Microsoft на Windows 12

Microsoft продолжает работу над проектом CorePC, которая может стать Windows 12. Как сообщает Windows Central, в разработке операционной системы создатели полагаются на использование искусственного интеллекта.

CorePC во многих отношениях представляет собой возрождение упраздненной Core OS и расширение идей, которые лежат в основе отмененной Windows 10X. Согласно заявлениям источников, Microsoft занимается разработкой модульной и масштабируемой операционной системы, которая будет работать сразу на ряде различных устройств.

В новом проекте операционная система разделена на компоненты и настраивать ее работу можно в зависимости от потребностей. Например, не всем пользователям нужна полная поддержка устаревших приложений — новая операционная система позволит устанавливать различные уровни совместимости с ними. Эта система сейчас носит кодовое название Neon.

Модульный подход позволит быстрее обновлять систему. Кроме того, создание разделов с пометкой «только для чтения», недоступных для пользователя и сторонних программ, повысит безопасность на устройствах.

Также отмечается, что варианты новой Windows для различных платформ помогут Microsoft составить конкуренцию ChromeOS, которая при меньших размерах эффективнее традиционных сборок Windows.