Vivo X Fold2 показали вживую

Как известно, компания Vivo представит свой новый складной смартфон X Fold2 уже в апреле. Незадолго до запуска представитель компании вживую продемонстрировал этот смартфон на форуме BOAO.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Пока что показали только одну расцветку — красную. Будут ли ещё какие-то цветовые варианты, пока не известно.

Ожидается, телефон получит аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Vivo X Fold2 будет иметь камеру с датчиком Sony IMX866, OIS и V2 ISP. Это означает, что основная камера будет такой же, как 50-мегапиксельная камера на vivo X90 и iQOO 11 Pro.

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