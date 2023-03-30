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20 минут назад

Vivo X Fold2 показали вживую

ITZine.ruиещё 1

Как известно, компания Vivo представит свой новый складной смартфон X Fold2 уже в апреле. Незадолго до запуска представитель компании вживую продемонстрировал этот смартфон на форуме BOAO.

Vivo X Fold2 показали вживую
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Пока что показали только одну расцветку — красную. Будут ли ещё какие-то цветовые варианты, пока не известно.

Ожидается, телефон получит аккумулятор ёмкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Vivo X Fold2 будет иметь камеру с датчиком Sony IMX866, OIS и V2 ISP. Это означает, что основная камера будет такой же, как 50-мегапиксельная камера на vivo X90 и iQOO 11 Pro.

Itzine.ru

Другие слухи о характеристиках включают чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и два ультразвуковых датчика отпечатков пальцев — по одному на каждый экран. Пока что производители решили придерживаться датчика, встроенного в кнопку включения.

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