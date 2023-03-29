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8 минут назад

Песков: технологии ИИ должны развиваться, но обязательно потребуется их регулирование

ТАССиещё 1

Регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ) потребуется по мере их распространения в экономике и в жизни людей, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал в среду в беседе с представителями СМИ письмо экспертов, в числе которых владелец компании Twitter Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк, с призывом приостановить обучение нейросетей.

Песков: «Регулирование технологий ИИ обязательно потребуется»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Работа должна продолжаться, это путь развития человечества", - отметил представитель Кремля, говоря о развитии технологий искусственного интеллекта.

"По мере того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в повседневной жизни людей, конечно, там потребуется регулирование, это обязательно", - сказал Песков.

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