Песков: «Регулирование технологий ИИ обязательно потребуется»

Регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ) потребуется по мере их распространения в экономике и в жизни людей, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал в среду в беседе с представителями СМИ письмо экспертов, в числе которых владелец компании Twitter Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк, с призывом приостановить обучение нейросетей.
"Работа должна продолжаться, это путь развития человечества", - отметил представитель Кремля, говоря о развитии технологий искусственного интеллекта.
"По мере того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в повседневной жизни людей, конечно, там потребуется регулирование, это обязательно", - сказал Песков.