Песков: «Регулирование технологий ИИ обязательно потребуется»

Регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ) потребуется по мере их распространения в экономике и в жизни людей, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал в среду в беседе с представителями СМИ письмо экспертов, в числе которых владелец компании Twitter Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк, с призывом приостановить обучение нейросетей.