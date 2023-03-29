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55 минут назад

Смартфон OnePlus 11 Jupiter Rock Edition представлен официально

Моя Москва.онлайн

Китайская компания OnePlus официально презентовала особенную версию Jupiter Rock Edition своего флагманского смартфона OnePlus 11. Как пишет Пепелац Ньюс, новинку отличает дизайн, который был вдохновлён планетой Юпитер.

Смартфон OnePlus 11 Jupiter Rock Edition представлен официально
Фото: OnePlusOnePlus

Задняя панель устройства выглядит похожей на камень. Кроме дизайна, представленный гаджет совсем не отличается от оригинального смартфона. Здесь также установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Аккумулятор имеет емкость 5 тысяч мА/ч и подерживает быструю зарядку на 100 Вт. Цена оригинальной новинки пока не известна, но скорее всего она составит около 800 долларов.

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