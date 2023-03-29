Смартфон OnePlus 11 Jupiter Rock Edition представлен официально

Китайская компания OnePlus официально презентовала особенную версию Jupiter Rock Edition своего флагманского смартфона OnePlus 11. Как пишет Пепелац Ньюс, новинку отличает дизайн, который был вдохновлён планетой Юпитер.

Фото: OnePlus OnePlus

Задняя панель устройства выглядит похожей на камень. Кроме дизайна, представленный гаджет совсем не отличается от оригинального смартфона. Здесь также установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.