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12 минут назад

PLOS One: Учёные из США раскрыли тайну движущихся камней в Долине Смерти

FBM.ru

Американские учёные из Океанографического института Скриппса задокументировали процесс движения камней в Долине Смерти (Калифорния, США). Они определили механизм этих передвижений, информирует журнал PLOS One.

Ученые из США раскрыли тайну движущихся камней в Долине Смерти
Фото: FBM.ruFBM.ru

Рейстрек-Плайя — небольшое высохшее озеро в национальном парке Долина Смерти, которое иногда заполняется водой. Оно известно своими движущимся камням. При этом иногда камни двигаются вверх под небольшим углом, а на дне озера остаются от этого перемещения следы. До недавнего времени никто не мог объяснить, как это происходит.

Учёные провели длительное исследование, в рамках которого было установлено 15 искусственных камней, оснащённых GPS и видеокамерами с замедленной съёмкой. На этом месте также оборудовали метеостанцию. За частью озера наблюдали на протяжении года.

Выяснилось, что движение камней происходит постепенно. Самое многочисленное движение затронуло более 60 камней. Отмечено, что некоторые из камней за время исследования переместились более, чем на 224 м. Камни перемещались на рассвете, после морозной ночи, когда лёд подтаивал на солнце. Возникали небольшие льдинки, которые, двигаясь под воздействием ветра, и перемещали камни.

Так, специалисты объяснили, почему у некоторых из следов нет камня. Такие следы создают при перемещении сами льдинки.

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