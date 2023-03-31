В России за прошедший год вдвое упал объем мобильного трафика TikTok

"TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022", - указало в исследовании.