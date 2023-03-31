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58 минут назад

В России за прошедший год вдвое упал объем мобильного трафика TikTok

Газета.Ruиещё 1

В России за прошедший год вдвое упал объем мобильного трафика TikTok, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора сотовой связи "Мегафон".

В России за прошедший год вдвое упал объем мобильного трафика TikTok
Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look PressLiu Jie/Xinhua/Global Look Press

"TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. Пользователи старше 55 лет были единственной категорией с растущим трафиком на протяжении прошлого года. В марте 2023 года трафик в приложении был вдвое ниже, чем в этот же период 2022", - указало в исследовании.

Отмечается, что благодаря альтернативам - YouTube Shorts, Yappi, VK Клипы и Likee - снижение трафика стало постоянным.

Особенно сильно на фоне TikTok улучшились позиции сервиса Likee - рост мобильного трафика за 2022 год составил 300%. Ранее муниципалитет Амстердама решил запретить госслужащим использовать TikTok на своих служебных телефонах. Отказавшись от таких приложений, власти города хотят избежать "потенциальных рисков для информационной безопасности и защиты персональных данных".

Наука и техника,Мегафон,
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