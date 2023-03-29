Обнаружена черная дыра, в 30 млрд раз превышающая Солнце

Открыта одна из самых больших черных дыр за всю историю наблюдений
Чтобы открыть ее, астрономы воспользовались эффектом гравитационного линзирования.
Гравитационное линзирование происходит, когда галактика на переднем плане преломляет свет от более удаленного объекта и увеличивает его. Этот эффект помог внимательно изучить, как свет искривляется черной дырой внутри галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли, сообщили в Даремском университете (Великобритания). Научная статья вышла в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца — масштабы, редко встречающиеся астрономам. Это первая черная дыра, обнаруженная с помощью гравитационной линзы.
Ведущий автор, доктор Джеймс Найтингейл сказал: «Эта черная дыра является одной из самых больших когда-либо обнаруженных, она находится на верхнем пределе. Большинство самых больших черных дыр в активном состоянии: материя, притянутая к черной дыре, нагревается и высвобождает энергию в виде света, рентгеновских лучей и пр. Гравитационное линзирование позволяет изучать неактивные, незаметные черные дыры. Подход позволит обнаружить гораздо больше черных дыр и понять, как эти экзотические объекты стали такими большими».
История этого конкретного открытия началась еще в 2004 году, когда астроном Даремского университета, профессор Аластер Эдж, заметил гигантскую дугу гравитационной линзы при просмотре изображений обзора галактики. Сегодня с помощью фото чрезвычайно высокого разрешения, полученных с помощью телескопа «Хаббл» и моделирования космоса на суперкомпьютере DiRAC COSMA8 получилось доказать, что это гигантская черная дыра.