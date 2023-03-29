Обнаружена черная дыра, в 30 млрд раз превышающая Солнце

Чтобы открыть ее, астрономы воспользовались эффектом гравитационного линзирования.

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Гравитационное линзирование происходит, когда галактика на переднем плане преломляет свет от более удаленного объекта и увеличивает его. Этот эффект помог внимательно изучить, как свет искривляется черной дырой внутри галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли, сообщили в Даремском университете (Великобритания). Научная статья вышла в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Даремский университет

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой в 30 миллиардов раз превышает массу Солнца — масштабы, редко встречающиеся астрономам. Это первая черная дыра, обнаруженная с помощью гравитационной линзы.

Ведущий автор, доктор Джеймс Найтингейл сказал: «Эта черная дыра является одной из самых больших когда-либо обнаруженных, она находится на верхнем пределе. Большинство самых больших черных дыр в активном состоянии: материя, притянутая к черной дыре, нагревается и высвобождает энергию в виде света, рентгеновских лучей и пр. Гравитационное линзирование позволяет изучать неактивные, незаметные черные дыры. Подход позволит обнаружить гораздо больше черных дыр и понять, как эти экзотические объекты стали такими большими».