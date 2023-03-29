Ученые преобразовали химические элементы в звук

Химические элементы превращены в звук, который напоминает классические ноты. Для этого специалисты использовали метод звуковой обработки информации. Об этом пишет портал android-robot, ссылаясь на встречу Американского химического общества – ACS Spring 2023.
В материале отмечено, что составные таблицы химических элементов He, Fe и Ca могут быть нотами do, re и mi. Может выйти особый звук, что приведёт науку к разработке интерактивной музыкальной периодической таблицы.
На мероприятии ACS Spring 2023 автор проекта У. Уокер Смит показал переход молекул в музыку.
«После чего я увидел визуальные представления дискретных длин волн света, испускаемого элементами, такими как скандий», – поведал он.
Видимый свет придаёт химическим элементам напряжение. В виде волн он переходит в звуковые частоты и даёт возможность различать составные таблицы Менделеева. Насыщенные длинные волны подобны нотам фортепиано, а свет приобрёл очертания целых октав.
«Я хочу сделать интерактивную музыкальную периодическую таблицу в настоящем времени, которая предоставит всем возможность выбирать элемент, видеть его спектр видимого света и при этом слышать его», – сообщил Смит.