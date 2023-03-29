Ученые преобразовали химические элементы в звук

Химические элементы превращены в звук, который напоминает классические ноты. Для этого специалисты использовали метод звуковой обработки информации. Об этом пишет портал android-robot, ссылаясь на встречу Американского химического общества – ACS Spring 2023.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В материале отмечено, что составные таблицы химических элементов He, Fe и Ca могут быть нотами do, re и mi. Может выйти особый звук, что приведёт науку к разработке интерактивной музыкальной периодической таблицы.

На мероприятии ACS Spring 2023 автор проекта У. Уокер Смит показал переход молекул в музыку.

«После чего я увидел визуальные представления дискретных длин волн света, испускаемого элементами, такими как скандий», – поведал он.

Видимый свет придаёт химическим элементам напряжение. В виде волн он переходит в звуковые частоты и даёт возможность различать составные таблицы Менделеева. Насыщенные длинные волны подобны нотам фортепиано, а свет приобрёл очертания целых октав.