Ученые установили, как искусство влияет на тело и эмоции человека

«Несмотря на то, что многие произведения затрагивали пугающие темы, эмоции, которые испытывали люди, были в основном положительными. В произведениях искусства человеческие фигуры были самым интересным предметом, и на них смотрели больше всего. Люди склонны сопереживать эмоциям друг друга, и это, вероятно, также имеет место, когда мы рассматриваем произведения искусства», – отметили ученые.