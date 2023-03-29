Ученые установили, как искусство влияет на тело и эмоции человека

Ученые из Университета Турку в Финляндии установили, как рассматривание произведений искусства влияет на организм человека и эмоции. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cognition and Emotion.
В работе приняли участие более 1 тыс. человек из разных стран. Они осматривали 300 произведений искусства. Во время просмотра изображений ученые отслеживали движение глаз испытуемых. Участники также описывали, какие эмоции вызывает каждое произведение.
«Несмотря на то, что многие произведения затрагивали пугающие темы, эмоции, которые испытывали люди, были в основном положительными. В произведениях искусства человеческие фигуры были самым интересным предметом, и на них смотрели больше всего. Люди склонны сопереживать эмоциям друг друга, и это, вероятно, также имеет место, когда мы рассматриваем произведения искусства», – отметили ученые.
По словам исследователей, искусство стимулирует центры удовольствия мозга, что и приводит к появлению положительных эмоций. Именно поэтому искусство можно использовать при реабилитации пациентов.