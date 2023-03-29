В России предсказали падение спроса на наушники из-за подделок

Спрос на наушники и другие носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-браслеты, в России может упасть на десятки процентов как в первом квартале, так и в 2023 году в целом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов электроники. Эксперты объясняют тенденцию ростом числа подделок, который сохраняется с лета.

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«После ухода мировых производителей подлинная продукция вымылась с рынка, а поддельная к концу года сравнялась с ней в цене», — заявил один из собеседников в одном из дистрибуторов.

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«Малоизвестные бренды наушников с начала 2023 года уже заняли половину рынка (доля составила 46,2 процента)», — рассказал бизнес-аналитик компании «F+ tech — Марвел» Артур Махлаюк.

В «М.Видео-Эльдорадо» признали, что ряд поставщиков может предлагать товары, «схожие по внешнему виду с разработками брендов-лидеров», однако добавили, что «при этом они не являются подделками или контрафактом».

Аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов добавляет, что после легализации параллельного импорта JBL в Россию начал поступать большой объем подделок этого бренда. Их ввозили по декларациям соответствия, оформленным на подлинную продукцию, и с виду контрафакт не отличался от оригинала.

В компании diHouse падение спроса на носимую электронику также связывают с сокращением поставок популярных брендов. Остановка официальных поставок Apple и Samsung приведет к снижению продаж в первом квартале года на 20 процентов в денежном выражении, добавили в «F+ tech — Марвел». В diHouse отметили, что малоизвестные китайские бренды, появившиеся на рынке после ухода крупных игроков, удовлетворяют спрос только в нижнем и среднем ценовых сегментах.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, однако, не считает опасения покупателей насчет подделок главной причиной снижения продаж. По его мнению, гораздо большее влияние оказывает снижение доходов населения.

«Люди в целом стараются экономить, а аудиоустройства — это не товар первой необходимости», — сказал эксперт.

Кроме того, россияне могут отказываться от покупки импортной техники из-за риска, что модель, предназначенная для другого региона, не заработает в России, заключил Кусков.