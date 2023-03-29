Новая бета-версия WhatsApp быстро разряжает Samsung Galaxy S23 Ultra

Известный техноблогер, который выступает в соцсетях под ником Alvin, пожаловался на проблемы, которые новая бета-версия WhatsApp провоцирует на смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra.

По словам блогера, после установки свежей бета-версии WhatsApp его флагман от Samsung начал быстро разряжаться и сильно греться. На скриншотах, которые он опубликовал, видно, что смартфон разрядился менее чем за восемь часов, а аккумулятор устройства при этом периодически грелся до 41 градуса Цельсия.

«Я никогда не видел, чтобы смартфон так быстро разряжался. Я никогда не видел, чтобы мой Galaxy S23 Ultra грелся до такой температуры, за исключением случая, когда я запускал экстремальный стресс-тест 3DMark Wild Life», – написал Alvin.

По его словам, причина в том, что WhatsApp по какой-то причине активировал на смартфоне функцию Smart Suggestion, которая оказывала высокую нагрузку на процессор и, как следствие, на аккумулятор смартфона.