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59 минут назад

Техноблогер пожаловался на разрядку и нагрев смартфона Samsung из-за WhatsApp

Газета.Ru

Известный техноблогер, который выступает в соцсетях под ником Alvin, пожаловался на проблемы, которые новая бета-версия WhatsApp провоцирует на смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra.

Новая бета-версия WhatsApp быстро разряжает Samsung Galaxy S23 Ultra
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам блогера, после установки свежей бета-версии WhatsApp его флагман от Samsung начал быстро разряжаться и сильно греться. На скриншотах, которые он опубликовал, видно, что смартфон разрядился менее чем за восемь часов, а аккумулятор устройства при этом периодически грелся до 41 градуса Цельсия.

«Я никогда не видел, чтобы смартфон так быстро разряжался. Я никогда не видел, чтобы мой Galaxy S23 Ultra грелся до такой температуры, за исключением случая, когда я запускал экстремальный стресс-тест 3DMark Wild Life», – написал Alvin.

По его словам, причина в том, что WhatsApp по какой-то причине активировал на смартфоне функцию Smart Suggestion, которая оказывала высокую нагрузку на процессор и, как следствие, на аккумулятор смартфона.

Позже Alvin написал, что установил другую бета-версию WhatsApp, после чего его Galaxy S23 Ultra перестал греться и быстро разряжаться.

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