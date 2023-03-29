Иллюстрации к автобиографии потомка Тамерлана создаст нейросеть

В Узбекистане нейронная сеть создаст иллюстрации к автобиографии Захириддина Бабура, который считается основателем империи Великих Моголов и потомком легендарного полководца Тамерлана, сообщает РИА «Новости».
Организаторы проекта рассказали, что «Записки Бабура» уже в эпоху Великих Моголов служили настольной книгой императоров, переводились на язык фарси и богато, иллюстрировались.
«Лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь их внимание – использовать современные технологии, о которых они слышали», –полагают авторы проекта.
В Узбекистане день рождение Бабура – 14 февраля – отмечают как альтернативу западному Дню всех влюбленных.
Ранее нейросеть GPT-4 сумела нанять фрилансера и, притворившись слепой, заставила его пройти капчу (защита против компьютеров).