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46 минут назад

Иллюстрации к автобиографии потомка Тамерлана создаст нейросеть

Мир24

В Узбекистане нейронная сеть создаст иллюстрации к автобиографии Захириддина Бабура, который считается основателем империи Великих Моголов и потомком легендарного полководца Тамерлана, сообщает РИА «Новости».

Иллюстрации к автобиографии потомка Тамерлана создаст нейросеть
Фото: WikipediaWikipedia

Организаторы проекта рассказали, что «Записки Бабура» уже в эпоху Великих Моголов служили настольной книгой императоров, переводились на язык фарси и богато, иллюстрировались.

«Лучший способ напомнить молодежи о том, что у нас есть такой предок, и привлечь их внимание – использовать современные технологии, о которых они слышали», –полагают авторы проекта.

В Узбекистане день рождение Бабура – 14 февраля – отмечают как альтернативу западному Дню всех влюбленных.

Ранее нейросеть GPT-4 сумела нанять фрилансера и, притворившись слепой, заставила его пройти капчу (защита против компьютеров).

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