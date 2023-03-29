В Подмосковье построят копию будущей лунной станции

Под Одинцово в Московской области построят копию обитаемой станции, которая спроектированна для колонизации Луны, сообщил главный архитектор округа Кирилл Завражин. Об этом пишут «Известия».
Модель будущей станции площадью 6 тыс. кв. м планируется построить за пять лет. Бюджет составит 6 млрд руб. Отмечается, что на станции будут жить участники эксперимента.
«Мы хотим создать имитацию лунного поселения, максимально приближенную к реальности. Это будут точные копии жилых и хозяйственных помещений, напоминающие юрты», — сообщил глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
Предполагается, что будущая станция будет сочетать в себе исследовательскую и развлекательную центры. Она будет открыта для посещения. Все желающие смогут погулять по коридорам и проверить возможности роботов. Как отметил Белый, для работы в условиях вакуума будут предусмотрены специальные камеры, а все помещение покроют лунным грунтом.
В настоящее время проект находится на стадии концепции на бумаге, идет поиск участка для строительства, а также инвесторов.
Ранее в «Роскосмосе» объявили, что запуск первой миссии на Луну в истории современной России запланирован на 13 июля 2023 года. Изначально космический аппарат «Луна-25» должен был отправиться к еще в 2015 году, однако его запуск неоднократно откладывался.