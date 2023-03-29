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1 час назад

Гелиофизики предупредили о сильной магнитной буре на этой неделе

РИА "ФедералПресс"

1 апреля метеозависимым стоит готовиться к магнитной буре. Новая сильная вспышка произойдет из-за новой дыры, которая образовалась на Солнце, сообщают СМИ.

Гелиофизики предупредили о сильной магнитной буре 1 апреля
Фото: NASANASA

Образовавшаяся на экваторе Солнца дыра направлена прямо к Земле. Размер дыры сопоставим с 20 планетами, размером с Землю, сообщает «Комсомольская правда».

Из-за аномалии на солнце возможна сильная магнитная буря: Британские гелиофизики из Университетского колледжа Лондона считают, что уже к утру 1 апреля люди почувствуют на себе бурю. Также жители средних широт смогут увидеть Северное сияние.

Напомним, что «ФедералПресс» рассказывал о том, как пережить магнитную бурю. Специалисты советуют питаться здоровой пищей, избегать стресса, почаще выходить на улицу и ограничить физические нагрузки.

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