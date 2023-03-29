Microsoft научила ИИ защищать пользователей от хакерских атак

Компания Microsoft представила Security Copilot — инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для защиты от киберугроз.

Работает система просто — она обнаруживает скрытые сигналы до того, как атака станет очевидной. Основанный на модели GPT-4, Security Copilot помогает корпоративным клиентам выявлять и смягчать киберриски.

Система искусственного интеллекта специально обучена на материалах и терминологии, используемых IT-специалистами, и подключена к другим инструментам безопасности Microsoft, а в будущем планируется интегрировать сторонние программные решения.

В отличие от большинства приложений на базе GPT-4, которые полагаются на устаревшие наборы данных, Security Copilot непрерывно обучается на основе триллионов сигналов об угрозах, ежедневно получаемых Microsoft.