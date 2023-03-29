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14 минут назад

Роскачество назвало лучшую операционную систему в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Специалисты Центра цифровой экспертизы выбрали лучшую ОС для ноутбуков и компьютеров на сегодняшний день. Самым оптимальным выбором эксперты считают Windows.

Роскачество назвало лучшую операционную систему в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

«Для повседневного личного использования, игр и просмотра веб-страниц идеально подходит старый добрый Windows. Если у вас есть устройства Apple, то выхода нет, кроме как использовать MacOS», – заявил руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист также отметил, что разработчики и бизнесмены могут обратить свое внимание на ОС на базе Lunix: Fedora, Debian, Astra Lunix – для этих операционных систем существует большое количество бесплатных инструментов и утилит.

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Сергей Кузьменко также отметил, что если вы простой пользователь с базовыми потребностями, то вы можете выбирать любую ОС.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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